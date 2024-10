Ballon d’Or 2024 : Rodri sort du silence après la polémique de son sacre

Le milieu espagnol de Mancehster City, Rodri, a remporté contre toute attente le Ballon d’Or 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris lundi soir, alors que Vinicius semblait être le large favori. Critiqué pour avoir supposément volé le Graal au Brésilien, l’international espagnol a reçu d’innombrables messages tout au long de la journée, certains émanant de véritables personnalités du monde du sport et du football. Tout un pays était fier de voir son nom en tête du prestigieux prix du meilleur footballeur de la planète. Le sourire et le bonheur n’ont pas quitté son visage de toute la journée, malgré la fatigue et quelques engagements :

«C’est un souvenir que je garderai pour le reste de ma vie. Une nuit qui restera avec moi pour toujours. L’aboutissement d’un travail de plusieurs années et de l’amour que j’ai toujours eu et que j’ai pour le football. C’est un rêve devenu réalité. Je suis heureux de ce que cela signifie pour ma famille, pour le football espagnol et pour moi. C’est le Ballon d’Or de toute l’Espagne», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal espagnol AS. C’est le premier vainqueur espagnol depuis Alfredo Di Stéfano en 1957 et en 1959 puis Luis Suarez en 1960.