PSG : l’avertissement de Luis Enrique aux supporters avant le match contre l’OM

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour un Classique qui s’annonce pour le moins déséquilibré. En proie au doute depuis quelques semaines, les Phocéens se rendent sur la capitale pour y affronter un PSG en pleine bourre et qui vient d’éliminer Liverpool en 8es de finale de Ligue des Champions. Outre le volet sportif de cette rencontre attendue, la tension pourrait également être maximale dans les tribunes du stade francilien. Alors que les supporters marseillais ne seront pas présents, la vigilance sera de mise quant à d’éventuelles chants jugés homophobes pourraient être entendus en provenance des tribunes.

Alors que le club de la capitale a récemment publié un message d’avertissement sur ses réseaux sociaux, Luis Enrique en a remis une couche ce samedi en conférence de presse. Le coach espagnol a demandé à ses supporters de ne pas être à l’origine de chants jugés homophobes contre l’OM : «je suis relativement nouveau là-dedans. Ça fait que 3 Classiques que je vis au PSG. Ce sera un match particulier, à domicile, pour les joueurs et supporters, pour l’équipe. La réflexion que je mène est toujours la même : les supporters sont importants et on a besoin de leur soutien dans chaque compétition. On adore leur état d’esprit et le fait de ne jamais abandonner. Ils ont été derrière nous à chaque match et j’aimerais que ça continue. Le niveau d’excitation dans ces matches… les supporters doivent se focaliser sur notre équipe, mais respecter les adversaires. Il n’y a pas plus grande indifférence que de ne consacrer aucun temps à l’adversaire dans ce genre de match.»

