Exclu FM Premier League

Fabrice Tamba a reçu une offre du leader du championnat ukrainien

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Fabrice Temba @Maxppp

Le mercato va ouvrir ses portes dans quelques jours. Mais des clubs sont déjà à l’affût. C’est le cas du LNZ Cherkasy. Leader du championnat ukrainien, à égalité de points avec le Shakhtar Donetsk (35 points), le club s’intéresse fortement à Fabrice Tamba, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.

Mieux, le club a même formulé une offre officielle auprès du FK Shkëndija, où évolue l’ailier sénégalais de 21 ans depuis janvier dernier. Une proposition acceptée par la formation macédonienne, qui dispute la Ligue Europa Conférence. La balle est désormais dans le camp du joueur auteur de 9 buts et 1 passe décisive depuis le début de l’exercice en 27 apparitions toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
