Barça : la réaction de Memphis Depay après son joli but

Peu utilisé par Xavi cette saison et sur le départ tout au long de l'été, Memphis Depay se montre finalement décisif avec le Barça, sur le peu de temps de jeu qu'il a. Ce samedi, face à Elche (3-0), l'ancien Lyonnais a marqué un très beau but pour porter le score à 2-0.

Après la rencontre, le Néerlandais a jugé son état de forme et sa prestation au micro de Barça TV. «Je suis content de marquer. Quand j'ai des opportunités, j'essaie d'aider le club et l'équipe. Je sais ce que je peux donner et je le montre à l'entraînement. Je suis content de l'occasion que j'ai eue. Je n'obtiens pas beaucoup de minutes cette saison, mais je continuerai à travailler de la même façon. Je suis un buteur et j'aime marquer. J'ai besoin de plus de rythme et quand on joue peu, c'est difficile de le rattraper», a-t-il assuré.