Liga : en supériorité numérique, le Barça déroule face à Elche

Après sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, le FC Barcelone avait l'occasion de se relancer face à Elche en Liga. Dans son Camp Nou, Xavi décidait de faire tourner quelques cadres, mais misait tout de même sur une équipe compétitive. Car avec la profondeur de banc à sa disposition, si cette fois-ci Raphinha, Gavi ou Pedri débutaient sur le banc, ce sont Kessie, Memphis et De Jong qui étaient alignés dans le onze. Côté Elche, l'équipe se présentait avec une défense à 5 pour tenter de bloquer au maximum un certain Robert Lewandowski.

Mais ce match, qui débutait avec quelques accélérations d'Ousmane Dembélé sur le couloir droit, basculait très rapidement au quart d'heure de jeu. Elche était rapidement réduit à dix au moment où son défenseur Gonzalo Verdu confondait rugby et football et décidait d'envoyer un placage sur Lewandowski pourtant à 30 mètres du but (14e). De quoi évidemment quasiment condamner ses partenaires. Car en infériorité numérique, si Elche a tenu quinze minutes supplémentaires, il a logiquement fini par craquer ensuite. L'inévitable Lewandowski trouvait la faille (1-0, 34e) avant que Memphis Depay, d'un but dont il a le secret, ne fasse le break (2-0, 41e).

Le Barça brille en Liga

Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski s'offrait un doublé (3-0, 47e) et enfonçait un peu plus une équipe d'Elche sous l'eau toute la rencontre et qui n'aura rien pu faire. Une petite statistique illustre bien la physionomie de la rencontre. À la fin du match, le FC Barcelone a tiré 25 fois au but contre... 0 pour Elche. Mais heureusement, le score n'a pas été plus large pour la formation emmenée par Francisco Rodriguez qui chute encore.

Avec ce succès, le FC Barcelone reste invaincu en Championnat et remporte donc son 5eme match de la saison. Ces trois points supplémentaires permettent aux Blaugranas de reprendre la tête du classement en attendant évidemment le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. Si en C1, le Barça reste sur une fausse note face au Bayern, il est en tout cas bien lancé en Liga. Il faudra maintenant confirmer après la trêve. De son côté, Elche n'a pas gagné un seul match cette saison et pointe donc à la dernière place avec 1 seul petit point (1 nul et 5 défaites)