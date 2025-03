L’ancien associé de Nasser Al-Khelaïfi se lâche sur l’origine d’Al-Jazeera

Ce jeudi soir, France Télévision diffuse son Complément d’Enquête sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion pour certains de se confier sur le président parisien. C’est le cas d’un homme peu connu, Thierry Morano, associé de NAK il y a 20 ans, lorsque le Qatar lance sa chaîne de télévision Al-Jazeera pour révolutionner le marché des droits TV.

«Nasser n’était pas un homme d’affaires, c’était un joueur de tennis. On l’a aidé car il n’avait jamais fait de business de sa vie. Après ça, c’était le début d’une aventure extraordinaire, on peut dire ce qu’on veut mais quand les Qataris veulent s’investir dans quelque chose, ils le font très bien…» lance-t-il avant de se confier sur sa mise à l’écart soudaine du projet. «En une journée, vous avez interdiction d’accéder à vos bureaux, vous n’êtes plus payé, vous sentez bien qu’il y a de la pression. Vous mettez toute votre maison et votre vie dans un container et vous partez (…). Je regrette cette période, qui a gâché notre amitié, c’est tout.»