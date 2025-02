PSG : on n’arrête plus Ousmane Dembélé !

Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Encensé pour sa technique, mais très souvent critiqué pour son manque d’efficacité, le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est métamorphosé depuis le début de l’année 2025. Élu joueur du mois de janvier de Ligue 1, Dembélé est tout simplement inarrêtable. Et ce soir, le SB29 a pu en faire l’amère expérience. Car si les Ty Zefs ont perdu 3-0 face aux champions de France en titre lors de ce barrage aller de Ligue des champions, c’est en grande partie parce que Dembélé leur a causé pas mal de dégâts.

Élu homme du match par notre rédaction, l’ancien Blaugrana, qui était positionné au centre de l’attaque avec Bradley Barcola à gauche et Désiré Doué à droite, a tout simplement été impliqué sur les trois buts parisiens. Sa frappe a provoqué la main de Pierre Lees-Melou et le penalty transformé par Vitinha (19e) et « Dembouz » s’est offert le but du break juste avant la mi-temps (45e). En deuxième période, la star parisienne y est allée de son doublé (66e), et son compteur buts aurait pu être plus élevé si ses trois autres actions de but avaient été cadrées ou si un pied brestois n’avait pas été là (59e, 64e, 76e). Mais qu’importe, ce 3-0 devrait suffire au PSG pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

«Il faudrait lui demander ce qu’il a mangé à Noël.»

Et de son côté, Ousmane Dembélé est plus que jamais en état de grâce. Auteur de 15 buts lors de ses 8 derniers matches (tous en 2025), le natif de Vernon a déjà égalé son record de buts sur une année civile, toutes compétitions confondues en club. Avec 6 buts de plus que tout autre joueur du top 5 européen, Dembélé est même le meilleur buteur continental de ce début d’année 2025. Et ce n’est pas tout puisqu’avant le match entre le Real Madrid et Manchester City, le Parisien est devenu le meilleur buteur français avec un club des 5 grands championnats cette saison (23 buts), à égalité avec Kylian Mbappé.

Généralement peu loquace quand on lui demande de donner son avis sur la prestation individuelle d’un de ses joueurs, Luis Enrique n’a, cette fois, pas cherché à trouver une pirouette. Mieux, l’Espagnol a même fait dans l’humour. «Il faudrait lui demander ce qu’il a mangé à Noël. C’est un joueur en pleine confiance. Il était déjà bon la saison dernière, mais en 2025 il est encore meilleur. On voit ses coéquipiers qui le cherchent et le trouvent. Il a un comportement irréprochable.» Et Paris aura plus que jamais besoin de son numéro 10 pour ses prochains défis XXL en Ligue des champions.