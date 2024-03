Le Real Madrid lance un ultimatum à ses joueurs

Le Real Madrid veut être clair avec ses joueurs, et certainement ses futures recrues, il n’autorisera personne à faire les Jeux Olympiques après qu’ils aient joué l’Euro ou la Copa América. D’après Marca, le club a déjà communiqué l’information à ses joueurs. Hier on apprenait également que le club espagnol avait envoyé un courrier à la FFF pour indiquer qu’il n’était pas enclin à libérer ses éléments sous contrat cet été. Les actuels leaders de Liga ne veulent pas faire d’exception et les joueurs devront choisir entre les compétitions continentales ou les JO.

Avec ce choix, les Madrilènes veulent s’éviter des blessures liées à la surcharge de match. La saison 2024-2025 va être plus dense que jamais avec l’intégration de la première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. En 2021, lors des JO de Tokyo, Marco Asensio avait eu l’autorisation de faire partie du groupe olympique espagnol. Mais le milieu offensif n’avait pas joué l’Euro quelques semaines auparavant, puisqu’il n’avait pas été sélectionné par Luis Enrique.