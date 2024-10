Équipe de France : Didier Deschamps a choisi le successeur d’Antoine Griezmann

Ce jeudi, un peu avant 14 heures, Didier Deschamps a rendez-vous avec la presse au siège de la Fédération Française de Football. Et le sélectionneur tricolore sait que la liste des Bleus retenus pour affronter Israël en Hongrie le 10 octobre et la Belgique le 14 octobre, dans le cadre de la Ligue des Nations, est très attendue. En effet, beaucoup se demandent si Kylian Mbappé, revenu très rapidement de blessure avec le Real Madrid, sera de la partie. D’autres se questionnent sur la possible sélection de Lucas Chevalier, impérial hier soir dans les cages du LOSC face aux Merengues en Ligue des Champions, ou encore sur la présence d’Adrien Rabiot, revenu à la compétition il y a seulement quelques jours à l’Olympique de Marseille. Selon L’Equipe, le Duc devrait être laissé de côté pour continuer sa préparation physique.

Griezmann a tiré sa révérence

Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde est de connaître l’identité du joueur qui remplacera Antoine Griezmann. Lundi, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a annoncé sur ses réseaux sociaux sa retraite internationale après une décennie passée au service de l’équipe de France A et 137 sélections au compteur (44 buts, 30 passes décisives). «Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège.»

Le footballeur originaire de Mâcon en a aussi profité pour remercier tous ceux qui ont croisé sa route chez les Tricolores, notamment Didier Deschamps. Ce dernier a appris la décision du joueur en fin de semaine dernière. Un choix qui l’a d’ailleurs surpris. Mais il n’a pas cherché à retenir celui qui était pourtant son vice-capitaine. Toutefois, ces derniers mois, il était devenu un élément moins intouchable à ses yeux. Ce qui a d’ailleurs penché dans la balance du côté d’Antoine Griezmann. Le joueur de 33 ans, qui était apprécié dans le groupe, a ressenti une ambiance différente avec la nouvelle génération en septembre dernier. L’Equipe a expliqué mardi qu’il était sorti éprouvé et avec une certaine lassitude du dernier rassemblement.

Christopher Nkunku est en pole

Pour toutes ces raisons et certainement d’autres qui n’ont pas été dévoilées, Grizi a décidé de dire stop. DD a donc dû le remplacer, lui qui aurait certainement fait appel à lui sans son annonce. Si on en saura plus à 14 heures, plusieurs médias français donnent la dernière tendance ce jeudi matin concernant l’option choisie par Deschamps pour faire sans Griezmann. Selon RMC Sport, c’est Christopher Nkunku qui devrait occuper le siège laissé vacant par le joueur des Colchoneros. En effet, le staff, notamment DD, apprécie beaucoup le footballeur qui revient bien du côté de Chelsea. Ce, même s’il n’a pas forcément un rôle de titulaire en puissance chez les Blues. L’Equipe cite aussi son nom et ajoute que son retour chez les Bleus est en réflexion.

Mais d’autres solutions peuvent aussi être envisagées par le staff tricolore. Un come-back de Kingsley Coman (Bayern Munich) est tout à fait possible. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus peut aussi décider de faire appel à un milieu de terrain plutôt qu’à un attaquant cette fois-ci. En septembre, il avait convoqué cinq joueurs dans l’entrejeu. Ils pourraient être six en octobre puisque N’Golo Kanté (blessé en club selon la presse saoudienne, ndlr), Aurélien Tchouameni, Youssouf Fofana, Manu Koné, Mattéo Guendouzi, Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga sont a priori disponibles. DD devrait trancher entre eux et pourrait donc choisir d’étoffer son milieu et sélectionner seulement six éléments offensifs. Mais a priori, il devrait rester avec sept attaquants. Si on se fie aux dernières informations, Nkunku devrait entendre son nom à 14 heures.