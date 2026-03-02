Cordoba se frotte les mains avec le grand retour de Théo Zidane

Si Luca Zidane a logiquement été sous le feu des projecteurs ces derniers mois, en raison de sa participation à la CAN 2025 avec la sélection algérienne, les autres fils de Zinedine Zidane poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Alors qu’Enzo a déjà pris sa retraite, Théo (23 ans) évolue lui aussi en D2 espagnole, du côté de Cordoba, tandis qu’Elyaz Zidane (20 ans) joue avec l’équipe B du Betis. Mais s’il y en a un qui a connu des derniers mois assez difficiles pendant que ses deux frangins se régalaient sur les pelouses, c’est bien Théo.

Le milieu de terrain de 23 ans est ainsi passé sur le billard en décembre dernier à cause d’une hernie discale. Après une première saison 2024/2025 plus que convaincante en terres andalouses, signant de belles prestations et étant un joueur essentiel de l’équipe (37 matchs dont 22 en tant que titulaire), il avait eu du mal à lancer cet exercice 2025/2026, handicapé par les pépins physiques. Cordoba avait même souligné ses efforts, expliquant qu’il ne jouait clairement pas à 100%, se sacrifiant pour l’équipe. Avant son opération, il n’avait donc joué que 14 matchs, dont trois depuis le début ; d’où la décision de se faire opérer pour pouvoir retrouver une forme optimale.

Une fin de saison haletante

Et il est sur le point de retrouver les terrains de jeu. Revenu à l’entraînement la semaine dernière, le milieu de terrain va donc bientôt laisser ces deux mois d’absence derrière lui. Le numéro 7 est particulièrement attendu, et va en plus pouvoir revenir dans un contexte plutôt favorable et idéal, puisque l’équipe tourne assez bien, avec une surprenante septième position, aux portes des play-offs de montée en Liga. Mais sa vision du jeu, son intelligence tactique, sa puissance physique et sa qualité technique seront très utiles pour l’équipe d’Iván Ania, qui surperforme, alors que c’est un club initialement calibré pour jouer le maintien.

Joueur au profil plutôt box-to-box, Théo Zidane pourra donc revenir sans pression du résultat, lui qui reste considéré comme un des meilleurs joueurs de son équipe et surtout, comme un joueur qui a le potentiel pour aller un peu plus haut encore. La saison dernière, il faisait notamment partie des meilleurs du championnat dans le registre des passes clés. Comme son frère Luca Zidane, il a déjà prouvé qu’il est bien plus qu’un "fils de", et de belles prestations d’ici la fin de saison pourraient lui ouvrir des portes, lui dont le contrat expire en 2026. La saison dernière, il avait déjà été suivi par des écuries de Liga, dont Getafe, et nul doute qu’elles continueront de suivre son évolution. Face au FC Andorra ce soir, Théo Zidane ne devrait a priori pas être là, mais il pourrait retrouver les terrains ce week-end et vraiment lancer sa saison, avec de sacrés enjeux, pour lui comme pour son équipe.