PSG : le groupe pour le déplacement à Angers sans Pacho

C’est avec la gueule de bois que le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa pour y affronter le SCO Angers ce samedi soir. Les Parisiens ont dévoilé leur groupe avec les cadres habituels. On retrouve ainsi Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas aux cages avec une défense composée de Marquinhos, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Yoram Zague et Nuno Mendes. Au milieu, l’entraîneur espagnol pourra compter sur Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Joao Neves. En attaque, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio et Kang-in Lee.

Parmi les joueurs absents, on retrouve toujours Presnel Kimpembe, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez qui sont encore convalescents et en pleine rééducation. Du reste, Luis Enrique peut compter sur un groupe habituel quasi au complet pour rebondir après une désillusion européenne. A noter malgré tout l’absence de Willian Pacho qui a été autorisé à se rendre en Equateur pour préparer la trêve internationale. Tout comme celle du Titi, Ibrahim Mbaye, qui n’a pas été convoqué.

