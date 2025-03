Qui sont Geovany Quenda et Dario Essugo, les deux nouvelles recrues de Chelsea ?

L’affaire était entendue au Portugal et en Angleterre depuis quelques jours, mais hier, le Sporting Portugal a officialisé le transfert de Geovany Quenda (17 ans) et de Dario Essugo (20 ans) à Chelsea pour une valeur totale de 74 M€. «Le Sporting SAD est parvenu à un accord global avec le Chelsea FC pour le transfert définitif des joueurs Geovany Quenda et Dário Essugo, pour une valeur totale de 74.408.816,32 €. Pour Dario Essugo, la contrepartie financière du transfert, qui se concrétisera au terme de la présente saison sportive, correspond à un montant forfaitaire de 22.272.275,00 €, le joueur continuant à exercer son activité au sein de l’Union Deportiva Las Palmas jusqu’à la fin de la saison sportive actuelle. Pour Geovany Quenda, la contrepartie financière du transfert correspond à 52.136.541,32 €». À noter toutefois qu’Essugo rejoindra les Blues l’été prochain, une fois son prêt à Las Palmas terminé, tandis que Quenda ne débarquera à Londres qu’à l’été 2026.

Quenda, encore une vente record

Si certains fans du SCP regrettent de voir ces deux talents partir aussi vite, la direction lisboète s’en frotte les mains. Vendu pour un peu plus de 52 M€, Geovany Quenda est devenu le U17 le plus cher de l’histoire, dépassant un certain Endrick. Il est également la troisième plus grosse vente de l’histoire des Leões, après celles de Manuel Ugarte (60 M€ au PSG) et de Bruno Fernandes (65 M€ à Manchester United). De son côté, Dario Essugo (22,2 M€) est la onzième meilleure vente, après João Palihinha (25 M€ au Bayern Munich) et devant Gelson Martins (21 M€ à Atlético de Madrid). Et si Chelsea s’est empressé de signer ces deux-là, c’est tout simplement parce qu’ils sont les deux plus gros espoirs du Sporting. À commencer par Geovany Quenda (1,72m). Ce jeune ailier dribbleur de 17 ans avait été révélé au grand public en tout début de saison, lorsque Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, avait surpris tout son monde en le convoquant chez les A, pour le début de la Ligue des Nations. À cette époque, Quenda, qui a rejoint le SCP en 2019 en provenance de Benfica, venait d’être lancé pour la première fois en équipe première par Ruben Amorim et ne comptait que cinq matches chez les pros après être sorti d’une bonne saison avec les U23 lisboètes (9 buts, 7 passes décisives en 24 matches).

«J’ai déjà parlé avec lui en mars (2024, ndlr). C’est un joueur qui crée du déséquilibre, qui aime jouer le un contre un. Il a fait un très bon Euro U17 (nommé dans l’équipe type de la compétition, ndlr) au sein d’un groupe de joueurs très talentueux. Nous avons également beaucoup apprécié ce que Geovany a fait durant la pré-saison», expliquait Roberto Martinez en septembre dernier. Depuis, Quenda n’a plus quitté la Seleção Das Quinas et fait d’ailleurs partie du groupe convoqué pour le quart de finale de la Ligue des Nations face au Danemark. Avec le Sporting CP, l’ailier a inscrit cette saison 2 buts et délivré 6 passes décisives en 44 matches, dont 37 débutés en tant que titulaire. Courtisé il y a quelques temps par le Manchester United de son ancien coach (Amorim) et le Paris Saint-Germain, ce gaucher spécialiste du couloir droit aura donc tout le temps de confirmer sa première saison prometteuse chez les pros avant d’aller semer la zizanie dans les défenses de Premier League. Son futur coéquipier chez les Blues, Dario Essugo (1,78m), est en revanche moins connu du grand public. Âgé de 20 ans, il est droitier et évolue au poste de milieu défensif. Formé au Sporting Portugal, Essugo a été lancé en équipe première pour la première fois en mars 2021 contre le Vitoria Guimarães.

Essugo, un nouveau Caicedo ?

« Dario est un garçon très talentueux. Félicitations à lui, il l’a bien mérité. Il a été convoqué à l’entraînement, a rempli ses fonctions et a montré de grandes qualités pendant les deux semaines où il a travaillé avec nous », déclarait Amorim juste après la grande première de son joueur. Ensuite, Essugo va quitter les écrans radars. « Dario n’a pas disparu, il a simplement été blessé pendant un certain temps et c’est pour cela qu’il n’était pas sur les listes. C’était un joueur sur lequel nous travaillions, il n’a pas disparu de la carte », expliquait Amorim en février 2023. Au final, après seulement 25 apparitions entre 2021 et 2024, le jeune milieu est prêté six mois à Chaves (14 matches) en janvier 2024, avant de quitter son pays et d’enchaîner un deuxième prêt consécutif en Liga, à Las Palmas l’été dernier. «J’ai de bonnes perspectives. Je suis dans une nouvelle étape, loin de chez moi, et tout est différent. Je sais que cela sera bénéfique pour ma croissance, je suis sûr que je vais réaliser de bonnes choses ici. La famille est la chose la plus importante dans ma vie ; elle est toujours avec moi où que j’aille. Elle a toujours été proche de moi et me donne la motivation nécessaire pour atteindre mes objectifs. J’ai regardé les deux derniers matchs de Las Palmas. Ils aiment avoir le ballon, ils sont enthousiastes, et il est difficile pour les adversaires de les presser. C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup dans l’équipe. J’étais à Chaves pendant six mois. La Liga portugaise est très bonne, mais ici sera mieux pour ma croissance. Cela m’aidera à améliorer ce que je dois travailler et mettra en avant mes points forts», déclarait-il au moment de rejoindre le club espagnol.

Milieu de terrain récupérateur, gratteur de ballons, Essugo viendra épauler à Chelsea un autre joueur qui évolue dans ce registre, Moises Caicedo. Athlétique, travailleur, fort dans les duels, le Portugais sait également se projeter vers l’avant. En Espagne, Essugo évolue dans un club qui se bat pour sa survie en Liga (19e du classement), mais en 17 matches (1 but), il a réussi à taper dans l’oeil du Real Madrid et du FC Barcelone. Encore jeune, il a commis récemment une erreur en se faisant expulser face au Betis le 9 mars dernier, après avoir écopé de deux cartons jaunes en huit minutes. Mais son coach s’est empressé de le défendre, conscient de son potentiel. « Essugo est un joueur très talentueux, qui va devenir un bien meilleur joueur et peut-être qu’à l’avenir nous le verrons dans de grandes équipes, mais les jeunes comme lui font aussi des erreurs comme tout le monde, mais en tant que jeunes il y a des situations où vous devez payer des péages en cours de route. Nous serions également très injustes avec un joueur aussi important pour nous, qui a réalisé une très bonne performance. Pour sa défense, nous devons dire que le manque de continuité dû aux sanctions et à sa blessure l’affecte également. C’est un joueur très important pour nous », déclarait Diego Martinez. Capable d’évoluer seul à la récupération ou en double pivot, Essugo impressionne pour son efficacité dans la construction du jeu et l’utilisation du ballon, avec un taux de réussite des passes légèrement inférieur à 90 %. Très actif dans sa moitié de terrain, le Lusitanien, qui a récemment été appelé chez les Espoirs portugais en vue de l’Euro 2025, a été le renfort défensif idoine pour Las Palmas qui savait déjà qu’il ne pourrait pas retenir une telle pépite bien longtemps.