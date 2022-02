Guerre en Ukraine : le bref communiqué de Chelsea

Un communiqué laconique. Voilà comment résumer les quelques mots publiés par le Chelsea FC ce dimanche au sujet de la Guerre ayant éclaté en Ukraine après l'attaque menée par la fédération de Russie et Vladimir Poutine. « La situation en Ukraine est horrible et dévastatrice. Les pensées du Chelsea FC vont à tout le monde en Ukraine. Tout le monde au club prie pour la paix », peut-on lire dans le communiqué des Blues.

Une communication dans laquelle les mots "guerre" ou encore "conflit" ne sont pas employés. Ce n'est peut-être pas un hasard, Roman Abramovitch, l'oligarque russe propriétaire de Chelsea, étant proche de Vladimir Poutine. Mis sous pression par le gouvernement britannique, le milliardaire a en tout cas pris la décision de se mettre en retrait et de déléguer la gestion du club londonien pour une durée indéterminée.

Club statement on the conflict in Ukraine.