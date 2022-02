Guerre en Ukraine : Roman Abramovitch reste propriétaire de Chelsea pour le moment

Alors qu'une guerre a éclaté en Ukraine, attaquée par la Russie de Vladimir Poutine, Roman Abramovitch est dans l'œil du cyclone en Angleterre. L'oligarque russe, propriétaire du Chelsea FC et proche du président russe, a annoncé samedi avoir cédé la gestion du club londonien aux administrateurs de la fondation caritative. Notamment car le gouvernement britannique a pris des sanctions visant les intérêts russes sur son territoire.

Selon The Telegraph, Roman Abramovitch va en tout cas rester propriétaire du club champion d'Europe et champion du monde en titre et ne cherche pas à vendre Chelsea. Les Blues n'ont pas entamé de démarche auprès de la Premier League pour un changement de propriétaire. Il s'agit donc d'une simple prise de distance du milliardaire russe, qui n'avait pas précisé s'il cédait temporairement ou non la gestion de son club. Si les autorités britanniques choisissaient d'imposer des sanctions directes à Abramovitch, la donne pourrait alors être différente.