Affaire Pogba : les détails de l'agression de Paul Pogba à Paris

Les révélations autour de l'affaire Pogba se précisent. Comme l'avait révélé Franceinfo, Paul Pogba aurait confié qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut. Selon le champion du monde 2018, la bande lui réclamait 13 millions d'euros et l'a plusieurs fois intimidé depuis. Mais selon les dernières révélations de RMC Sport, en raison du non-paiement des 13 millions d’euros exigés, Pogba se serait vu contraint d’accepter la présence en permanence à ses côtés d’un certain dénommé Babacar. En avril 2022, il aurait même remis 100 000 euros à cet individu.

La suite après cette publicité

Cette bande aurait en sa possession une clé usb qui contiendrait des révélations sur l’affaire. De plus, les menaces à l'encontre du milieu de terrain de la Juve auraient eu lieu dans un appartement parisien, en même temps que le rassemblement avec les Bleus à l'occasion des deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (2-1, 25 mars) et l’Afrique du Sud (5-0, 29 mars). «Ce qui semble déjà établi est qu'il dépannait bien de temps en temps ses amis d'enfance. Et il n'y a pas de raison de douter des faits dénoncés, notamment sur la tentative d'extorsion. Mais tout cela ne vole pas très haut», assurait ce mardi à L'Équipe un enquêteur de la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics (BNRBT).