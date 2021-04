Real Madrid : Raphaël Varane botte en touche pour son avenir

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, Raphaël Varane (28 ans) anime les gazettes du mercato. Le défenseur central, en fin de contrat en juin 2022, attendrait une augmentation pour poursuivre l'aventure au Real Madrid et plusieurs rumeurs l'envoient du côté de Manchester United, Paris ou Chelsea. Présent en conférence de presse ce lundi, l'international tricolore (73 sélections, 5 buts) est resté plutôt évasif lorsque la question de son avenir lui a été posée.

«Mon avenir est clair, je suis concentré sur la fin de saison, nous sommes dans un moment intense, on doit se concentrer sur nos matches à venir. C’est le plus important. (...) C’est normal que je sois concentré sur la fin de saison. Mon message aux supporters, c’est que je suis à 100% impliqué avec l’équipe, dans cette fin de saison très excitante, avec des défis et des objectifs qui nous motivent beaucoup, je suis concentré pour tout donner sur le terrain», a lâché le champion du monde 2018.