FC Barcelone : Ferran Torres est ciblé par Newcastle

L’été s’annonce animé pour le FC Barcelone. Pour le moment, le club catalan est dans l’attente de voir son plan de viabilité financière être approuvé par la Liga. En cas de refus, les dirigeants barcelonais devront trouver rapidement des liquidités pour renflouer les caisses. Et même si les imposants salaires de Jordi Alba et Sergio Busquets devraient libérer des fonds pour le Barça, un grand dégraissage devrait être mis en place pour rentrer dans les clous. C’est ainsi que certains joueurs comme Raphinha ou Ferran Torres pourraient être sacrifiés cet été d’après le Daily Mail.

La suite après cette publicité

La publication d’outre-Manche va plus loin et indique même que l’ailier espagnol serait sur les tablettes de Newcastle. Les Magpies, en Ligue des Champions la saison prochaine, souhaiteraient attirer le Barcelonais afin d’étoffer un secteur offensif un poil trop maigre pour les joutes européennes à venir. Alors qu’il est également pisté par Aston Villa, voilà que Ferran Torres va devoir prendre une grande décision pour son avenir alors que son avenir semble s’écrire du côté de l’Angleterre. Pour rappel, il a déjà évolué en Premier League sous les couleurs de Manchester City entre 2020 et 2022.

À lire

FC Barcelone : Jorge Mendes annonce un mercato enflammé