OL : Jean-Michel Aulas en faveur du pass sanitaire

Alors que le public commence à retourner petit à petit dans les stades un peu partout en Europe, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a publié une tribune ce mercredi matin, où il explique être en faveur du pass sanitaire, évoqué et envisagé par le gouvernement pour reprendre les activités et ainsi retourner dans les stades le plus rapidement possible.

« Nous pouvons dès maintenant mettre en place ensemble un Pass Sanitaire et devenir l’une des références européennes sur la question. Nous pouvons être maitre de notre destin, proposer un horizon lumineux à tous les Français. Le Pass Sanitaire permettrait à tous ceux qui sont vaccinés, immunisés ou qui présenteraient un test PCR négatif de pouvoir retourner dans les lieux culturels comme les cinémas et théâtres, retrouver le plaisir des festivals, de la passion des stades, des tables de nos restaurants qui font de notre pays une exception. », déclare t-il notamment.