Liga : l’Atlético de Madrid s’offre Séville grâce à Griezmann dans un match fou

Suite de la 16e journée en Liga ce dimanche avec un joli choc entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC. A domicile face aux Andalous, les Colchoneros pouvaient revenir à trois points du leader, le FC Barcelone et à une longueur du Real Madrid, le tout avec un match de moins sur les Catalans. Et cela démarrait bien pour la bande de Diego Simeone puisque Rodrigo De Paul trouvait la faille rapidement (1-0, 10e). La réponse était toutefois immédiate avec l’égalisation de Dodi Lukebakio (12e). Pire, Isaac Romero enfonçait le clou peu après la demi-heure de jeu (2-1, 32e).

Julian Alvarez pensait égaliser avant la pause (44e) mais Juanlu Sanchez allait plutôt aggraver la marque au retour des vestiaires (3-1, 57e). Dos au mur, les Colchoneros allaient toutefois réagir via Antoine Griezmann bien servi par Pablo Barrios (3-2, 62e) puis le capitaine Koke servait idéalement Samuel Lino pour remettre les compteurs à zéro dans un match fou (3-3, 80e). Finalement, dans le temps additionnel, Antoine Griezmann a vu double d’un sublime enchaînement et a endossé le costume de héros (4-3, 90e +4). Avec cette victoire au forceps, l’Atlético de Madrid revient à trois points du Barça avec un match de moins et à une unité du Real Madrid.