Brest-OM : Roberto De Zerbi confirme la présence d’Elye Wahi dans le groupe

Roberto De Zerbi va entamer son aventure en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, ce samedi à Brest. De passage en conférence de presse ce midi, l’entraîneur italien a confirmé la présence d’Elye Wahi dans le groupe marseillais. L’avant-centre de 21 ans a été présenté ce mercredi à la presse. « On a deux joueurs qui sont suspendus (Lilian Brassier et Geoffrey Kondogbia). D’autres sont blessés. (Elye) Wahi est lui disponible, on verra s’il commencera le match. Mais pour le reste, tout le monde est disponible », a déclaré le coach de 45 ans.

Après une saison en dents de scie à Lens, Wahi aura la lourde tâche de pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait inscrit 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs, la saison passée. Wahi va devoir rapidement être à la hauteur des attentes autour de lui et montrer qu’il peut être le « grantatakan » de l’OM.