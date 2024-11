Rennes : l’énorme coup de gueule d’Amine Gouiri

Surclassé par Auxerre ce dimanche après-midi (4-0), Rennes a montré tout ce qu’il ne fallait absolument pas montrer dans les écoles de football. Apathiques, frileux avec ballon, en manque d’idées et incapables de réagir lorsque le bateau a commencé à tanguer, les joueurs de Julien Stéphan n’ont jamais existé. Une prestation collective sans relief, qu’a d’ailleurs eu le don d’agacer Amine Gouiri au micro de DAZN après le match.

« C’est la honte, c’est honteux, on prend 4-0 à Auxerre et il n’y a pas de réaction. Ce qu’on produit n’est pas digne d’une équipe qui veut jouer le haut de tableau. On joue comme une équipe qui joue la relégation, on ne peut pas remplir nos objectifs en jouant comme ça, c’est impossible», a pesté l’international algérien.