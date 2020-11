Mauricio Pochettino évoque son avenir

Certains peuvent considérer cette situation comme une hérésie : Mauricio Pochettino n'a actuellement pas de club prêt à lui offrir le poste d'entraîneur. Après avoir mené Tottenham en finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur argentin a été remplacé par Jose Mourinho. Son nom a été évoqué sur de nombreux bancs cet été mais il n'a signé nulle part.

Il a donc le temps pour donner des interviews, comme sur Sky Sports. Et il n'hésite pas à évoquer son avenir, et son envie de retrouver un banc : « je ne vais fermer aucune porte. J'ai appris quand j'étais vraiment très jeune, [l'ancien entraîneur de Pochettino] Jorge Griffa disait: "Mauricio, le football va dicter ton chemin". Et j'attends de sentir quel est le bon projet pour moi, quelle est la bonne voie à suivre. Mon énergie est pleine, j'adorerais être impliqué dans le jeu mais en même temps j'ai besoin de comprendre que pour le moment, c'est un bon moment pour prendre du recul ». Une pause pour revenir plus fort ? Encore faut-il revenir.