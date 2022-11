LdC : l'OM joue gros financièrement contre Tottenham

C'est le match le plus important de la saison pour l'Olympique de Marseille contre Tottenham ce soir (21h, 6e journée de Ligue des champions). Il y a un gros enjeu sportif avec une qualification prestigieuse pour les huitièmes de finale, mais aussi financier pour la troupe du nouvel entraîneur croate olympien, Igor Tudor. Marseille a déjà touché une prime de participation à hauteur de 15,64 M d'euros, et deux fois 2,8M pour la double victoire face à Sporting en plus des recettes de la billetterie.

Un succès ce soir face aux Spurs de Tottenham ferait à nouveau un bien fou aux caisses marseillaises, tant les pertes ont été considérables ces dernières saisons (-76,4 M€ en 2020-2021). En cas victoire ce soir, 2,8 M€ en plus avec 9,6 M€ de prime de qualification. Sans compter une nouvelle recette billetterie (environ 3M), plus les droits TV/Marketing à hauteur d'environ 4M. Ce qui ferait un joli total de plus de 17M assuré pour l'OM, rapporte L'Equipe.

