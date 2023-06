Ajaccio-OM : Igor Tudor ne se présente pas en conférence de presse pour sa dernière

Il l’a annoncé en conférence de presse : Igor Tudor ne sera plus sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’entraîneur croate a donc dirigé ce samedi sa dernière rencontre de la saison à Ajaccio. Dans cette rencontre sans réel enjeu entre le troisième assuré du championnat et l’avant-dernier, condamné à la relégation, c’est cette dernière qui s’est imposé sur la plus petite des marges pour un succès de prestige (1-0).

Une aventure marseillaise qui se termine donc sur une note terne avec cette défaite dans l’Île de Beauté, la neuvième de la saison. Mais selon les informations de Prime Video, l’ancien technicien de l’Hellas Vérone ne s’exprimera pas devant les médias après la fin de cette saison 2022-2023. En effet, il a tout simplement décidé de ne pas se présenter en conférence de presse après la rencontre, préférant envoyer son adjoint Hari Vukas pour répondre aux questions des journalistes.

