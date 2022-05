Ligue Europa : l'Eintracht Francfort l'emporte aux tirs au but face aux Glasgow Rangers

Ce mercredi soir, l’Eintracht Francfort affrontait en finale de la Ligue Europa les Glasgow Rangers au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville. Les hommes de Giovanni van Bronckhorst qui avaient éliminé Leipzig en demi-finale, disputaient ce soir leur cinquième finale européenne, alors que les Aigles, qui s’étaient défaits de West Ham au tour précèdent, participaient eux à leur troisième finale continentale. La formation allemande, en maillot blanc, débutait cette 51e finale de C3 en 3-4-3, alors que les Lights Blues, dans leur tunique bleue, étaient alignés en 4-3-3. Devant un stade plein à craquer et sous la forte chaleur sévillane, c’était l’Eintracht qui dominait le début de rencontre.

Un match qui aurait pu rapidement tourner, sur une intervention mal maitrisée, John Lundstram ouvrait le crâne de Sebastian Rode avec ses crampons, mais Monsieur Vincic décidait de ne pas sanctionner le milieu écossais, qui s’en sortait sans même un avertissement (6e). Malgré une grosse pression sur le but adverse, Francfort se créait les meilleures occasions mais ne réussissait pas à faire la différence, même si Knauff mettait une première fois à contribution McGregor sur une bonne incursion dans la surface (20e). Les Rangers réussissaient aussi à se montrer dangereux sur leurs quelques opportunités, notamment Aribo, dont la frappe enroulée flirtait avec le poteau droit de Trapp, ou Lundstram dont la tête obligeait le portier allemand à une belle claquette (37e). Les deux équipes se neutralisaient et rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Jusqu'au bout de la nuit

En début de seconde période, c’était encore les Allemands qui démarraient plus fort. La frappe contrée de Lindström à l’entrée de la surface passait au ras du poteau droit de McGregor qui était complètement battu (49e). Les hommes de Oliver Glasner auraient même pu obtenir un penalty après une intervention litigieuse de Goldson sur Borré, mais l’arbitre slovène ne sifflait pas de faute (53e). Mais c’était les Rangers qui ouvraient le score. Sur un duel aérien de Connor Goldson, il envoyait un ballon dans la profondeur, Joe Aribo profitait alors d’une glissade de Tuta pour filer au but et ajuster Kevin Trapp d’une frappe au sol du gauche (57e, 0-1). L’Eintracht loupait l’occasion de revenir quelques instants plus tard, sur une récupération haute, Rode servait Kamada dans la surface mais le Japonais loupait son lob qui passait au-dessus du but écossais (67e).

L'équipe de Bundesliga parvenait finalement à égaliser. Sur un centre de Filip Kostic, Rafael Borré surgissait au premier poteau et poussait le ballon au fond des filets (69e, 1-1). Après être revenus dans la rencontre, les Aigles continuaient à pousser mais faisaient preuve de beaucoup de maladresse devant le but de McGregor. Les deux équipes n’arrivaient pas à se départager au terme du temps règlementaire et devaient aller en prolongations (1-1). Malgré la fatigue et la forte chaleur, les deux finalistes continuaient de se rendre coup pour coup, mais personne ne réussissait à prendre le dessus même si Trapp devait réaliser un arrêt incroyable devant Kent (118e). Le tournant du match pour l'ancien du PSG. Cette finale se jouait alors aux tirs au but. Le milieu des Rangers Aaron Ramsey, tout juste rentré en jeu, voyait sa tentative repoussée par le portier allemand. Cela permettait à l’Eintracht Francfort de s’imposer 5 tirs au but à 4 face aux Rangers ainsi remporter la Ligue Europa 2021/2022. La deuxième C3 de l’histoire du club allemand qui peut remercier Kevin Trapp, élu homme du match logiquement.