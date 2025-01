Le Real Madrid sait pourquoi Mbappé n’allait pas bien

Auteur d’un triplé contre le Real Valladolid, samedi soir, Kylian Mbappé est de retour à son meilleur niveau. Après des débuts compliqués dans la capitale espagnole, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain retrouve toutes ses sensations et empile les buts. Avec 22 buts et 3 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, la machine Mbappé est enfin lancée et le temps des doutes semble définitivement refermé.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, The Athletic revient d’ailleurs sur cette période chaotique et fait de nouvelles révélations. En effet, des sources anonymes au sein du staff technique du club ont suggéré que durant ses premiers mois à Madrid, les dernières saisons de Mbappé au Paris Saint-Germain l’avaient épuisé mentalement et qu’il avait besoin de temps pour s’adapter. De quoi expliquer ce léger retard à l’allumage.