Cadix - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Cadix dans le cadre de la 31e journée de Liga. Deuxième du championnat, le Barça est distancé par le Real Madrid dans la course au titre mais n’a pas encore rendu les armes. Le club catalan est dans une bonne forme avec une série de 9 matchs consécutifs sans défaite en Liga et surtout une magnifique prestation il y a quelques jours face au PSG. En face, Cadix est 18e et premier relégable, la défaite est à éviter pour ne pas se rapprocher davantage de la relégation. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Xavi décide de faire tourner son effectif en prévision du match retour face au PSG. En défense, Marcos Alonso et Fort sont alignés sur les côtés avec une charnière où l’on retrouve Cubarsi et Christensen. Au milieu de terrain, Sergi Roberto est associé à Romeu et Fermin. Enfin en attaque, Joao Felix et Ferran Torres accompagnent Vitor Roque. En face, Cadix s’organise dans son classique 4-4-2 avec la doublette Ramos-Juanmi en attaque.

Les compositions

Cadix : Ledesma © - I.Carcelen, Ousou, Chust, J.Hernandez - Navarro, A.Fernandez, Alcaraz, Sobrino - C.Ramos, Juanmi

FC Barcelone : Ter Stegen - Fort, Christensen, Cubarsi, M.Alonso - S.Roberto ©, Romeu, Fermin - F.Torres, Vitor Roque, Joao Felix