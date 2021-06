Euro 2020, Allemagne : Leon Goretzka finalement présent contre la France ?

Plus que quelques heures à attendre pour le choc tant attendu entre l'Allemagne et la France, à Munich, mardi (21h) pour l'entrée en lice des de ces deux nations à l'Euro 2020. Alors qu'il se dirigeait vers un forfait pour cette rencontre, Leon Goretzka (26 ans), blessé à la cuisse il y a plusieurs semaines avec le Bayern Munich, pourrait finalement tenir sa place face aux Bleus. C'est ce qu'a expliqué Joachim Löw en conférence de presse ce lundi.

La suite après cette publicité

«Leon a réalisé cinq entraînements avec l'équipe et a fait une très, très bonne impression dans l'ensemble. Il n'y a pas non plus de risque. J'ai convenu avec Leon que nous parlerions après la dernière séance d'entraînement pour voir s'il sera là (contre la France)», a ainsi confié le sélectionneur de la Nationalmannschaft, avant de préciser. «Peut-être (qu'il jouera) pendant un certain temps. Force est de constater qu'il ne sera pas dans le onze de départ.»