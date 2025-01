Serie A : la Lazio accrochée par Côme

La Lazio n’arrive toujours pas à retrouver son second souffle. Vainqueur d’un seul de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, le club de la capitale italienne recevait ce vendredi Côme en ouverture de la 20e journée de Serie A. Tout avait bien commencé pour les hommes d’Igor Tudor face au promu avec une ouverture du score rapide signée Boulaye Dia (1-0, 34e). Finalement, la vapeur s’est inversée au retour des vestiaires. Bousculé par un promu inspiré, le club romain a été réduit à dix après deux fautes stupides de Loum Tchaouna qui ont mené à son expulsion en deux minutes après deux cartons jaunes (58e).

Et comme cela leur pendait au nez, les Laziales ont été rejoints par l’équipe de Cesc Fabregas suite à l’égalisation de Patrick Cutrone d’une tête rageuse (1-1, 74e). Le score n’a plus évolué et Côme aurait même pu repartir avec la victoire. Avec ce nul décevant, la Lazio reste quatrième mais reste à portée de fusil de la Juventus Turin et de la Fiorentina qui comptent six points de retard mais également deux matches en moins. De son côté, le promu Côme, futur club de Maxence Caqueret, grimpe à la quinzième place et peut se féliciter pour sa belle prestation.