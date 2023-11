Qualifications Euro 2024 : Youssouf Fofana, l’homme qui a marqué des points

C’est une campagne qui s’achève. L’équipe de France s’était fixée l’objectif de finir avec une 8e victoire au compteur en 8 matchs. Elle a dû se contenter d’un match nul en Grèce 2-2 face à une équipe valeureuse, même si l’absence de Goal Line Technology a probablement eu une incidence sur le score final. Tant pis pour les statistiques, l’important est ailleurs avec une qualification, déjà assurée avant cette trêve, et un statut de tête de série validé. Après ce second match, l’heure est au bilan et un homme a probablement marqué plus de points que les autres en la personne de Youssouf Fofana (24 ans). Sa frappe limpide à la 75e permet aux Bleus de repartir avec le point du nul. Son second but en équipe de France après celui inscrit contre Gibraltar samedi dernier, d’une frappe de l’extérieur de la surface déjà.

«Je sais que Kylian (Mbappé) quand il rentre sur le pied droit, il regarde à l’opposée. Sur ce coup-là, je l’ai sentie», analyse le joueur de l’AS Monaco au micro de TF1 après le match. En 12 sélections, c’est seulement le 3e match qu’il dispute dans son intégralité, preuve que le sélectionneur n’hésite pas à compter sur celui qui a su profiter des absences pour se montrer. «On essaye de faire simple de jouer la sécurité mais à force de passer du temps avec les 22 autres joueurs, je me relâche, insiste celui qui a récolté un joli 7/10 dans nos colonnes. Et puis il y a eu cette compétition pendant un mois aussi (la Coupe du Monde au Qatar il y a un an) pour me mettre en confiance. Il fallait juste qu’on me donne ma chance.» Une belle performance qui arrive à point nommé car il le sait, dans l’entrejeu les places sont très chères et il va devoir réaliser une très belle seconde partie de saison pour être eu voyage en Allemagne.

Les absents ont toujours tort

«Le but, c’était de montrer que je peux y être dans cette liste (des 23 pour l’Euro). Je venais souvent mais je n’avais pas l’occasion de prouver. Maintenant, c’est chose faite. J’espère marquer des points cette fois pour les 23. L’objectif premier était de remplacer Aurélien (Tchouaméni), Cama (Eduardo Camavinga), et Warren (Zaïre-Emery) et de garder cette exigence qu’on a au milieu.» Lui-même le concède, les absents lui ont profité durant ce rassemblement. Il avait pourtant vu le jeune Parisien lui passer devant après la blessure de Camavinga à l’entraînement alors qu’il n’avait encore jamais goûté à l’équipe de France. Mais la blessure de Zaïre-Emery après 20 minutes de jeu contre Gibraltar lui a permis d’engranger du temps de jeu. Le Mondial lui avait déjà été profitable avec les forfaits de Paul Pogba et de N’Golo Kanté.

Pour autant, rien n’est joué selon Didier Deschamps. Lorsqu’en conférence de presse la performance de Fofana a été remarquée, le sélectionneur a préféré temporiser. «Ils (les joueurs) ont intérêt tous à en marquer (des points, ndlr) même s’il y a des absents. Il y a une très forte concurrence. Quand ils ont du temps de jeu, quand ils sont tous disponibles, je ne pourrai pas tous les prendre. Déjà, Youssouf, sur le premier match quand il a remplacé Warren, et ce soir avec son but il a montré de bonnes choses. Ça passe par là. C’est important aussi, au-delà d’assurer notre qualification et le statut de tête de série, et en mars aussi, ça permet d’aguerrir certains joueurs même si ça sera de la répétition parce que la situation peut évoluer.» Si ce n’est pas encore gagné pour Fofana, il met toutes les chances de son côté.