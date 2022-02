Chelsea : Thomas Tuchel ne regrette pas l’entrée de Kepa face à Liverpool

La suite après cette publicité

Après la défaite en finale de la Carabao Cup face à Liverpool dimanche (0-0, 11 tab à 10), l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a assumé le choix d’avoir fait rentrer pour la séance de tirs au but le portier espagnol Kepa Arrizabalaga, qui a loupé le dernier tir de son équipe. Le technicien allemand a en effet remplacé à la 120e minute Edouard Mendy, auteur d’une très bonne prestation, par Kepa car l’Espagnol est à l’aise avec l’exercice des tirs au but.

« J'ai de la peine pour lui mais je ne lui fais évidemment aucun reproche. J'avais pris la décision de le faire entrer pour les tirs au but parce qu'il s'entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent à quel point il est bon dans cet exercice. Il joue un rôle important dans la façon dont on a tiré nos tirs au but, ils étaient excellents aujourd'hui. C'est dur pour lui d'être le seul à rater, mais on ne lui fait aucun reproche. On doit accepter la qualité de l'adversaire, qui a peut-être l'attaque la plus dangereuse en Europe à l'heure actuelle. » a déclaré Tuchel. Les Blues retrouveront les terrains pour une autre coupe, avec le 8e de finale de FA Cup mardi soir face à Luton (D2).