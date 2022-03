Les cibles d'Arsenal pour le mercato estival

La suite après cette publicité

Les Gunners réalisent actuellement une très belle saison qui pourrait les voir se qualifier en Ligue des Champions à la fin de saison. Le budget mis à disposition de Mikel Arteta cet été dépend évidemment de la Coupe d'Europe disputée par Arsenal la saison prochaine. Le club du Nord de Londres aurait en tout cas déjà identifié les postes à renforcer. En effet la liste de course d'Arteta contient, un voir deux avant-centres, un ailier, un défenseur central gauche, un latéral droit et un milieu de terrain selon l'Evening Standard, qui a révélé quelques noms.

Devant, ceux d'Alexander Isak, de Dominic Calvert-Lewin et de Jonathan David refont leur apparition parmi les cibles annoncées, à qui viennent s'ajouter les noms de Darwin Nunez (Benfica) et d'Armando Broja (prêté par Chelsea à Southampton). Au milieu, les joueurs ciblés évoluent tous en Premier League : Ruben Neves (Wolverhampton), ainsi que Youri Tielemans (Leicester) et Douglas Luiz (Aston Villa) qui seront tout deux à un an de la fin de leur contrat en juin. Deux autres milieux, plus jeunes, sont également ciblés : Chukwuemeka (Aston Villa) et Danilo (Palmeiras). Défensivement, le jeune latéral droit Djed Spence, également pisté par Tottenham, serait sur les tablettes des Gunners, tandis que William Saliba devrait faire son retour de prêt.