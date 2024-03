La Fédération Française de Football tape du poing sur la table sur la polémique du ramadan

C’est un sujet qui fait énormément parler dans la France du foot et sur les réseaux sociaux. La Fédération Française de Football a ainsi établi cette année un « cadre général » réglementant la pratique du jeûne du ramadan au sein des sélections nationales. Ce qui implique notamment qu’il n’y a pas d’horaires de repas ou de collations décalés pour les joueurs musulmans souhaitant jeûner. Clairement, les joueurs tricolores, des U16 au A, ont interdiction de faire ce jeûne, et Mahamadou Diawara (OL), appelé avec les U19, a ainsi été remplacé dans la liste pour cette raison.

Dans le même temps, plusieurs clubs en France ont aussi adopté des mesures similaires, interdisant à leurs joueurs de confession musulmane de faire ce ramadan. D’autres clubs, comme l’OL, l’OM, le PSG, Le Havre ou Reims, n’interdisent rien et font même un suivi personnalisé aux joueurs qui ont décidé de jeûner. Ce qui fait aussi parler et qui agace beaucoup de fans des Bleus, c’est le fait qu’à l’étranger, les autres grosses nations européennes n’ont pris aucune mesure négative à ce sujet. Quoi qu’il en soit, c’est un sujet assez complexe et source de tensions, sur lequel a voulu revenir Philippe Diallo, le président de la FFF.

Diallo et la FFF se défendent

« Je ne peux pas accepter qu’on dise que la FFF procède à une discrimination religieuse. Mon devoir, c’est d’assurer une forme de neutralité dans la pratique sportive. La Fédération a mis un cadre, comme à l’école. Il ne peut pas y avoir une modification de nos horaires, de notre organisation, qui soit liée à la mise en oeuvre d’une pratique religieuse, quelle qu’elle soit », a d’abord lancé le patron du football français, dans un entretien accordé à franceinfo. Il a par la suite ajouté que le Conseil d’Etat a donné raison à la FFF alors que certains avaient voulu l’attaquer.

« Je respecte les convictions de chacun. Il est possible, si l’on veut faire le jeûne, pour ne pas mettre en cause les performances ou la santé des sportifs, de le repousser », a ajouté le dirigeant, invitant donc les joueurs à reporter leur ramadan à une période sans rencontre. Selon lui, personne n’interdit de faire le ramadan ; il s’agit juste de le reporter : « personne à la Fédération, à commencer par moi, n’a interdit à quelqu’un de faire le jeûne ». Avant de conclure sur une autre ligne de défense : « quand des joueurs sont sélectionnés en équipe de France, je ne leur demande pas leur religion. Le procès qui est fait à la Fédération est un mauvais procès, injuste, et qui repose sur des fondements faux ». De quoi calmer la polémique ? Pas sûr…