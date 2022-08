Lille lâche une première offre pour Ludovic Blas

«Nous n'avons reçu aucune offre du LOSC pour Ludovic Blas. On sait que ça peut bouger. On ne peut pas non plus vendre des joueurs par internet ou dans les médias. S'il a envie de partir, très bien. Mais, je vois que personne ne veut partir dans ce groupe», assurait Waldemar Kita, le président nantais lors du Trophée des Champions perdu face au PSG dimanche (3-0).

Pourtant, nous vous annoncions que le club lillois allait prochainement lâcher une première offre pour le milieu offensif de 24 ans. Et les Dogues sont en effet passés à l'action dans les dernières heures puisqu'une offre supérieure à 11 millions d'euros vient d'être transmise au FC Nantes. Ludovic Blas a, de son côté, déjà entamé des discussions avec les dirigeants des Dogues.