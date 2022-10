RC Lens - OL : la réaction à chaud de Brice Samba

L'Olympique Lyonnais n'y arrive pas. En déplacement à Lens ce dimanche soir, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, les Gones se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1), la faute à un but sur penalty signé Florian Sotoca pour les Sang et Or. Présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, le portier lensois Brice Samba a salué le travail de Bollaert pour accompagner les hommes de Franck Haise.

La suite après cette publicité

« C'est une très belle soirée. On avait à cœur de remporter ce match. C'était difficile, mais dans l'ensemble, je pense qu'on mérite cette victoire. Avec ce public-là, c'est beaucoup plus simple de continuer à pousser. On est très contents. Quand on joue à la maison, on a une grosse arme, j'espère qu'on va continuer là-dessus. »