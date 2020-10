Le projet Big Picture retoqué par les clubs de Premier League

En ces temps de trêve internationale, les clubs anglais n'ont pas vécu dans la sérénité absolue. La raison ? La révélation d'un nouveau projet porté par les cadors du Royaume. Son nom : Projet Big Picture. Avec comme principaux changements la réduction à 18 du nombre de clubs en Premier League, la suppression de la Carabao Cup et du Community Shield, plus de pouvoirs offerts à 9 clubs ( Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Southampton et West Ham). Le rejet a été immédiat de la part de l'opinion publique et des autres formations plus modestes.

Sans surprise, au cours d'une réunion tenue ce mercredi entre les dirigeants de tous ces clubs, ce projet a été retoqué. Le non l'a emporté au cours du vote. Et la Premier League a publié un communiqué disant que les clubs avaient « unanimement accepté de travailler collectivement, à 20, sur un plan stratégique pour le financement et les futures structures du football anglais ».