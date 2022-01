Journée décisive pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une fois de plus, Ousmane Dembélé fait les gros titres en Espagne. Il faut dire que les dernières déclarations de Moussa Sissoko tenues à RMC Sport hier ne sont pas passées inaperçues. «On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte», indiquait-il.

Mais au Barça, on commence à en avoir assez de cette situation. Bloquée dans les négociations pour une prolongation du Français, qui demanderait un salaire bien trop élevé pour les finances du club, la direction va sévir. Après avoir mis d'une certaine manière la pression sur le joueur de 24 ans, elle va passer à la vitesse supérieure au terme d'une réunion aujourd'hui qui s'annonce déjà décisive.

Réunion aujourd'hui

D'après les informations publiées cette nuit par Mundo Deportivo, Xavi va rencontrer ce mercredi le conseil d'administration et Mateu Alemany, le directeur général du club, pour décider des sanctions ou non qui s'imposent. Et c'est bien là le problème, à l'intérieur même du Barça, tout le monde n'est pas d'accord. L'entraîneur souhaite le faire jouer malgré sa situation contractuelle, quand la direction veut l'envoyer en tribune pour le reste de la saison...

La réunion promet d'être houleuse car les positions divergent selon le poste occupé au club. Xavi pense évidemment à la situation sportive de son équipe, seulement 6e de Liga après 20 matches disputés avec un effectif très rajeuni. Écarter le champion du monde lui rendrait la tâche encore plus difficile pour relever le club, alors du côté de la direction, on ne digère toujours pas l'attitude du clan du Français. Les prochaines heures seront à couteaux tirés.