Ligue 2 : Auxerre renverse le Stade Malherbe

Victoire précieuse de l’AJ Auxerre (2-1) en ouverture de cette 29e journée de Ligue 2, qui met fin au passage à une série de trois matchs sans succès. Le leader du championnat peut aussi être satisfait de la manière puisque Caen a mené pendant un long moment à l’Abbé-Deschamps avec cette ouverture du score signée Kyeremeh (10e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 55 29 25 15 10 4 53 28 5 Caen 42 29 2 12 6 11 39 37

Mais l’AJA n’a jamais baissé les bras et a fini par renverser la vapeur. Le siège du but normand a fini par payer avec l’égalisation de Raveloson (76e), puis le but de la victoire offert par Jubal (82e). Les Bourguignons confirment leur première place avec 5 points d’avance sur Angers, pendant que Malherbe reste 5e.