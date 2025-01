Radja Nainggolan vole au secours de Rudi Garcia

Nommé sélectionneur de la Belgique après le renvoi de Domenico Tedesco, Rudi Garcia aura pour mission de relancer une équipe malade, incapable de gagner depuis 6 rencontres. Mais dans le plat pays, son arrivée n’est pas vraiment vue comme celle du grand messie, sa réputation ayant pris un sacré coup après son dernier passage raté à Naples. Il a tout de même pu bénéficier du soutien de son ancien joueur à la Roma, Radja Nainggolan, qui a tenu à rassurer sur son état d’esprit, bien loin des clichés entendus ou lus à son égard.

«Je nie qu’il soit un 'fauteur de troubles’ comme je l’ai lu. Je le connais bien et je peux dire qu’il a de très bonnes relations avec ses joueurs, il fait partie du top 3 des meilleurs entraîneurs que j’ai eus pendant ma carrière. Ses équipes ont une bonne organisation sur le plan défensif, mais tactiquement, il laisse aussi suffisamment de liberté à ses joueurs, notamment en attaque, pour s’exprimer. Ce sera un avantage avec une équipe nationale, où on a souvent peu de temps, explique l’ancien international belge à Sporza. La veille de match, il venait toujours dans ma chambre d’hôtel pour discuter avec moi. Il venait me dire ce qu’il attendait tactiquement de l’équipe, mais aussi pour me motiver. Il venait nous faire un câlin pour sentir qu’on avait un lien avec lui.»