Le FC Nantes se lie avec l'équipementier Macron pour les cinq prochaines saisons

Après 2 saisons passées avec New Balance, le FC Nantes vient d'annoncer que l'équipementier italien Macron fournira désormais le club pendant les cinq saisons à venir. Il s'agira donc du deuxième club de Ligue 1 Uber Eats, avec l'OGC Nice, à être équipé par Macron qui accompagne aussi la Lazio en Italie ou encore Bologne et Cagliari.

La marque italienne équipera l'ensemble des joueurs professionnels, le staff, l'académie et les équipes féminines du FC Nantes et les futurs maillots des Canaris seront bientôt dévoilés. « Nous sommes ravis de débuter notre partenariat avec Macron. Leur professionnalisme et la technicité de leurs produits nous ont convaincus. C'est une société en pleine croissance qui a acquis une expérience importante dans le sport en proposant des vêtements performants. C'est important pour le Club de pouvoir construire ce type de relation pérenne et ambitieuse », a déclaré le président du FC Nantes Waldemar Kita.