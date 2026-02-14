L2 : Reims accroché, Montpellier renverse Le Mans

Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2, deux affiches étaient programmées ce samedi à partir de 14 heures. Sous les yeux de son public, Grenoble accueillait Reims. Une rencontre qui s’est finalement terminée sur un score nul et vierge (0-0). Autre rencontre du jour ? Un duel entre Le Mans, surprenant 4e, et Montpellier, onzième.

Rapidement devant au score grâce à un but de Buades (10e), les visiteurs ont ensuite complètement craqué face aux Héraultais. Jullien (45+1e), Pays (49e), Issoufou (60e) et Mendy (84e) offrant finalement la victoire au MHSC malgré la réduction du score de Gueye (4-2). Au classement, Montpellier remonte à la 7e place, à cinq longueurs de son adversaire du jour. Reims est 2e.