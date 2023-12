La gaffe de Vinicius Jr avec une star de la NBA

Vinicius Jr et Eduardo Camavinga ont profité de ces quelques jours de vacances hivernales pour visiter les Etats-Unis. Les deux acolytes merengues se sont notamment rendus dans plusieurs enceintes de NBA et de NFL afin d’assister à des rencontres de basketball et de foot américain. Ils en ont au passage profité pour rencontrer certaines stars de ces deux ligues.

La suite après cette publicité

Le Brésilien a notamment rencontré Anthony Davis, une des vedettes des Los Angeles Lakers. La star du Real Madrid a offert son maillot au numéro 3 de la franchise californienne, mais a fait une petite erreur en le dédicassant. Et il y a écrit « a preciatit » au lieu de « appreciate it ». Ce qui lui vaut des moqueries sur les réseaux sociaux…