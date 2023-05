Trophées UNFP 2023 : Franck Haise élu meilleur entraîneur de la saison !

Dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, le Racing Club de Lens disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Architecte de cet exercice 2022-2023 exceptionnel, Franck Haise a logiquement été récompensé, ce dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2023.

Nommé aux côtés de Paulo Fonseca (Lille), Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (Toulouse) et Pascal Gastien (Clermont), l’entraîneur artésien a finalement été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Une juste récompense pour celui qui a su fonder un collectif séduisant tout au long de la saison. Avec 24 victoires, 9 nuls et 4 petits revers (le plus faible total du championnat), le RC Lens peut désormais se prendre à rêver d’une épopée sur la scène européenne.

