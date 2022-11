MU : Wayne Rooney calme le jeu avec CR7

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec Erik ten Hag, Manchester United, la famille Glazer ou encore Ralf Rangnick. L'attaquant de 37 ans en a aussi profité pour clasher Wayne Rooney, qui n'a pas eu la langue dans sa poche à son sujet par le passé. « Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai... »

On attendait donc la réponse de l'infernal Wayne Rooney. Mais d'après Skysports, l'ancien attaquant ne compte faire aucune déclaration publique suite aux attaques de CR7. Le média anglais explique que Rooney était "perplexe" face aux critiques de son ancien coéquipier. La fin de la guerre entre les deux hommes ? Affaire à suivre...

BREAKING: Sky Sports News has learned Wayne Rooney is bemused by the criticism levelled at him by former Manchester United team mate Cristiano Ronaldo.



Rooney has decided to make no public statement on the matter. pic.twitter.com/opxIxMe4Cx