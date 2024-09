Ligue des Champions : l’arme ultime d’Arsenal dont le PSG devra se méfier

Ce mardi, la Ligue des Champions va nous offrir un sacré choc puisque le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Encore en rodage, Arsenal reste néanmoins sur une belle victoire 4-2 arrachée en fin de rencontre contre Leicester. Un match où les Gunners ont su reprendre l’avantage grâce à une de leurs meilleures armes, les coups de pied arrêtés. Sur un corner botté sur la droite vers le second poteau par Bukayo Saka, Leandro Trossard a vu sa reprise être malencontreusement déviée par Wilfred Ndidi au fond de ses propres filets. C’est désormais le 25e but inscrit sur coup de pied arrêté d’Arsenal depuis la saison dernière et le 19e sur corner.

Une vraie marque de fabrique à l’image du but du 2-1 inscrit par Gabriel Magalhães contre Manchester City (2-2) le 22 septembre dernier. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le 2e meilleur buteur de la saison en Premier League pour Arsenal est le Brésilien Gabriel Magalhães (excellent dans le domaine aérien) et le meilleur passeur Bukayo Saka (attitré aux coups de pieds arrêtés). Une réussite dans ce secteur qui revient en grande partie à un Français, Nicolas Jover. Depuis 2021 et son arrivée à la tête d’Arsenal, 53 buts ont été inscrits sur des phases arrêtées (hors penalties) par les Gunners. Une importance accordée à ces exercices qui a permis à Arsenal d’installer une vraie menace sur ses adversaires dans ce registre.

Nicolas Jover a renforcé l’efficacité d’Arsenal

Collaborant avec Mikel Arteta à Manchester City quand il était l’adjoint de Pep Guardiola, Nicolas Jover a su permettre à Arsenal de corriger ses faiblesses dans ce registre assez rapidement et en a fait une référence mondiale. Le coach des Gunners Mikel Arteta l’avait d’ailleurs encensé le 15 septembre dernier après une victoire 1-0 contre Tottenham où Bukayo Saka avait trouvé la tête de Gabriel Magalhães sur corner pour arracher un succès éclatant dans le derby. «C’est le meilleur dans son domaine, dans d’autres domaines et en tant que personne. Et la relation que nous avons est excellente, c’est pourquoi j’ai pris la décision de l’amener à City quand j’étais là-bas, puis à Arsenal», a déclaré le coach espagnol.

Ce dernier a ensuite poursuivi : «lui et le reste du staff ont insufflé aux joueurs la conviction qu’il existe de nombreuses façons de gagner des matchs de football. C’est une expérience vraiment puissante et il nous a beaucoup apportés. Un grand compliment à tous.» Et cette efficacité dans ce registre n’est plus du tout vu comme un simple point fort, mais bien une arme redoutable. Interrogé sur le podcast Optus Sport Football, l’ancien gardien de Sunderland, Aston Villa et Stoke City, Thomas Sorensen, a valorisé le travail réalisé par les Gunners tout en soulignant leur "vice" : «ils ont marqué 31 buts au cours des deux dernières saisons sur corner. Ce qu’ils font bien, c’est qu’ils essaient évidemment d’éliminer le gardien en n’allant pas vers lui et en ne le gênant pas avant le coup de pied, mais en fait, ils se mettent en position juste avant le coup de pied.»

Il a évoqué le but inscrit face à Manchester City pour souligner l’une des tactiques sur coups de pied arrêtés d’Arsenal qui consiste à gêner au mieux le gardien sans se mettre à la faute afin de trouver un joueur lancé pour marquer : «l’arbitre va regarder puis il va regarder ailleurs et c’est là que Havertz entre derrière et le bloque tardivement et ils savent qu’ils sont assez bons pour mettre le ballon dans la bonne zone. Évidemment pour Gabriel, vous savez, nous l’avons vu contre Tottenham aussi, ce n’est pas une coïncidence et ils le font très bien. Mais pour moi, c’est une surprise que Manchester City n’en ait pas été conscient, qu’ils n’aient pas été préparés parce qu’ils connaissent l’histoire derrière tout ça.» Le PSG qui a notamment été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions l’an dernier suite à un but sur corner de Mats Hummels sait d’où viendra l’un des principaux dangers.

