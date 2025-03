FC Barcelone : comment expliquer l’inquiétante disparition de Gavi

Tout se passe plutôt bien au Barça cette saison. Hansi Flick fait déjà l’unanimité auprès de la presse, des dirigeants, des supporters et surtout de ses joueurs, alors que les individualités de l’équipe cartonnent. Sa gestion des jeunes joueurs - sujet très important en terres barcelonaises - est aussi louée par tout le monde. Les quelques décisions un peu polémiques prises par l’Allemand, comme celle de donner la place de numéro 1 à Wojciech Szczęsny en lieu et place d’Iñaki Peña, ont finalement donné raison à l’ancien du Bayern et ses quelques détracteurs n’ont pu que manger leur chapeau. Il n’y a qu’une ombre au tableau en ce moment : Gavi. Si Pedri, Cubarsi, Lamine Yamal ou Marc Casado s’éclatent et continuent de progresser à une vitesse fulgurante, Gavi doit ronger son frein sur le banc de touche.

Revenu sur les pelouses le 20 octobre dernier après près d’un an d’absence et une blessure au genou qui l’a freiné alors qu’il était sur une lancée spectaculaire, il n’a été titularisé qu’à 7 reprises en Liga, pour 15 apparitions au total. En Ligue des Champions, il a démarré 2 des 6 rencontres auxquelles il a participé. Clairement loin de ses standards habituels, et de cette superbe saison 2022/2023 notamment, où il faisait partie des joueurs indispensables pour Xavi, faisant partie des premiers noms inscrits sur les compos du coach catalan. Il est vrai qu’après tant de mois d’absence, forcément, il a eu besoin de plusieurs semaines pour entrer dans la dynamique de l’équipe et retrouver un rythme optimal. Tout comme il a dû s’adapter à Flick et découvrir une nouvelle méthode de travail avec plus de retard que ses partenaires. Mais maintenant qu’il est totalement opérationnel, il est toujours dans l’ostracisme, n’ayant par exemple joué que quelques minutes dans le temps additionnel face à l’Atlético lors du choc du derby dernier.

Hansi Flick l’adore

Clairement, il s’agit d’une mise au placard relative purement sportive, et il n’y a aucune autre raison derrière le peu de temps de jeu de l’international ibérique. Les médias catalans expliquent même que Gavi fait partie des chouchous du coach allemand. Le comportement, la motivation et le professionnalisme du jeune milieu de terrain ont aussi tôt séduit Flick, qui l’apprécie énormément. « Il vit une situation difficile mais il fait partie des meilleurs, il fait les choses bien. Il jouera beaucoup d’années dans ce club et il sera une de ses stars. Il va progresser encore, et son attitude est parfaite », expliquait le coach allemand en conférence de presse en fin de semaine dernière. Les deux hommes affichent une belle complicité, et on voit souvent Flick l’encourager et lui montrer de l’affection à l’entraînement ou pendant les matchs. Et c’est réciproque. A la fin du match face aux Colchoneros, Gavi, fou de joie, a par exemple quitté la célébration avec ses coéquipiers pour sauter dans les bras de son coach.

« On espère que Flick va rester au Barça très longtemps », confiait-il récemment. Mentalement, Gavi vit plutôt bien sa situation selon la presse espagnole. Il n’hésite pas à afficher sa bonne humeur à l’entraînement, et n’a pas formulé la moindre plainte quant à sa situation, que ce soit publiquement ou en privé. Il faut dire que dans cette équipe, la concurrence fait rage, et Gavi paye peut-être le fait de ne pas avoir de poste de référence. Capable de jouer en 6, en 8, en 10 et même le côté droit, il est difficile d’attribuer une place et un rôle bien précis à l’Espagnol. Les deux postes sur les ailes sont occupés par Raphinha et Lamine Yamal, qui sont intouchables pour des raisons évidentes. Aux trois postes du milieu, Pedri est aussi indéboulonnable, De Jong et Casado se partagent le poste de milieu plus défensif, et Gavi devrait donc a priori plutôt se battre avec Dani Olmo pour cette place restante. Problème, Dani Olmo est aussi très bon en ce moment et surtout, est plus à l’aise que son compatriote dans ce rôle de milieu offensif axial, avec plus de capacités à bouger entre les lignes et à créer du danger aux abords de la surface.

Condamné au banc ?

La polyvalence de Gavi, qui était si utile à l’époque de Xavi, lui porte désormais préjudice, à l’heure où Hansi Flick cherche plutôt des spécialistes que des couteaux suisses à chaque poste. La blessure de Marc Casado, out pour le reste de la saison, pourrait cependant lui offrir de nouvelles opportunités dans les semaines à venir. Hansi Flick applique la méritocratie et a justement relancé un Frenkie de Jong qui semblait fini, preuve qu’en cas de prestations intéressantes, Gavi pourrait clairement se faire une place dans le onze. Il faut dire que jusqu’ici, lorsqu’il a été sur le terrain, Gavi a rarement montré son meilleur visage. Si sa combativité, sa hargne et son agressivité dans les labeurs défensifs sont toujours là, sa participation et son influence dans le jeu de l’équipe ont parfois été défaillantes.

Parmi les joueurs les plus appréciés dans le vestiaire, la situation de l’Andalou ne pose pas spécialement trop de questions auprès de ses coéquipiers ou de la direction, et tout le monde semble convaincu qu’il finira par retrouver une place de titulaire et de leader tôt ou tard. Les opportunités ne vont pas tarder à venir, alors que les Catalans vont encore avoir un calendrier infernal au retour de la trêve internationale, avec les demies de Copa del Rey, les quarts de Ligue des Champions et les rencontres de Liga. La balle est dans le camp de Gavi, qui aura forcément à cœur de prouver qu’il peut redevenir ce joueur aussi doué et intelligent avec le ballon qu’intense et agressif lorsqu’il faut le récupérer. Et ce serait une superbe nouvelle pour Hansi Flick, qui va avoir besoin d’un arsenal le plus fourni possible à l’approche des grosses échéances de fin de saison…