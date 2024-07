Les surprenantes pistes du Barça pour remplacer João Cancelo

João Cancelo sera-t-il un joueur du FC Barcelone la saison prochaine ? Après sa nouvelle performance majuscule face à la Slovénie, lundi, en 1/8es de finale de l’Euro, on imagine que les supporters catalans aimeraient bien. Pourtant, le flou reste total sur ce dossier. Dimanche, le Barça a ainsi communiqué sur le départ de son latéral droit, de João Félix et accessoirement sur celui de Marcos Alonso. Un devoir, plus qu’une volonté de se séparer de l’ex-Citizen, dont le contrat expirait officiellement le 30 juin ? C’était le sens des informations communiquées par la presse espagnole ces derniers jours.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, face à la vague de critiques des supporters catalans, le Barça a fini par supprimer son communiqué de départ pour les deux Portugais… Si son désir de conserver les deux joueurs semble bien réel, le patron du Barça, Joan Laporta, a bien conscience qu’il devra probablement mettre la main au portefeuille pour y parvenir, l’Atlético de Madrid et Manchester City n’étant pas spécialement enclins à reconduire leurs prêts (Félix est sous contrat jusqu’en 2029, Cancelo jusqu’en 2027). C’est aussi pour cette raison que le club travaille déjà en sous-marin sur plusieurs options moins onéreuses.

À lire

Scandale raciste au FC Barcelone !

Wan Bissaka et Emerson Royal pistés

Ce mercredi, la presse catalane évoque ainsi plusieurs noms de joueurs pistés par le Barça. Selon Mundo Deportivo, il y aurait d’abord Aaron Wan-Bissaka, latéral droit de Manchester United, et qui présente un profil complètement différent de celui du Portugais. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Red Devils, l’international anglais (3 sélections) est estimé à 20 millions d’euros selon Transfermarkt et ne sort pas de la saison de sa vie, ce qui est un euphémisme. Une piste qui peut surprendre, mais peut-être moins que celle menant à Emerson Royal.

La suite après cette publicité

Arrivé à Tottenham en 2021 en provenance… du Barça, le latéral brésilien n’a jamais su s’imposer comme une référence en Premier League. Souvent moqué par les observateurs et consultants du Championnat anglais, le joueur de 25 ans a connu une fin de saison laborieuse, dans l’ombre de Pedro Porro. Lié aux Spurs jusqu’en 2026, Emerson est estimé à 18 millions d’euros selon le site Transfermarkt. Pour terminer, Mundo Deportivo évoque un dernier nom : celui d’Arnau Martinez. Révélation de Liga en 2023 avec Girona, le joueur de 21 ans sort d’une saison moins accomplie, durant laquelle il a alterné entre titulaire et remplaçant. Reste à voir ce que fera aussi le Barça avec Julian Araujo, prêté à Las Palmas cette saison.