Ligue 1 : Anthony Lopes évoque la rivalité entre l'OL et l'OM

À un petit plus de 24h du tant attendu Olympico qui opposera l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais, la tension monte d’un cran. La rivalité historique qui oppose ces deux grandes équipes du championnat de France ne date pas d’hier. Depuis des années maintenant, nombreux sont ces matches à être bouillants autant au niveau de l’ambiance dans les tribunes que sur le terrain tant l’intensité mise dans ces Olympicos peut-être débordante.

Pour en savoir plus sur cette rivalité olympienne, Anthony Lopes a tenté d’expliquer la raison de ce désamour entre les deux formations dans les colonnes de l'Équipe ce samedi.« Parce que c’est une rivalité, “l’Olympico”, les deux Olympiques. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées par le passé, dont j’ai fait partie, parfois» dit il en souriant. «C’est engagé, ça joue au ballon, et seule la victoire compte.» Les hostilités sont lancées, rendez-vous dimanche soir.