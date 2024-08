Mercato : l’OL dans le viseur de l’UEFA

Le mercato touche à sa fin et les clubs s’activent surtout pour dégraisser le mammouth afin de rester dans les clous du fair-play financier. Au Paris Saint-Germain, les départs de Carlos Soler (West Ham), Milan Skriniar, Danilo Pereira et Manuel Ugarte (Manchester United) sont toujours espérés. Les Rouge et Bleu parviendront-ils à tout déstocker ? Les prochaines heures nous le diront, même si le club de la capitale n’a pas grand-chose à craindre de l’UEFA.

« Le PSG est un club qui fonctionne bien. Ils se sont délestés de plusieurs gros salaires », explique l’instance dirigeante du football européen dans les colonnes de L’Équipe. Il est vrai qu’avec les départs successifs de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé, Paris a économisé pas plus de 120 M€ de salaire. Le constat est quasiment le même avec l’Olympique de Marseille. Malgré l’arrivée d’une dizaine de recrues (Maupay, Rulli, De Lange, Greenwood, Wahi, Koné, Hojbjerg, Brassier, Rowe, Carboni), le club phocéen a su dégraisser.

L’OL sous pression

Samuel Gigot est en partance pour la Lazio (un transfert à 3,6 M€), tandis que Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Vitinha et Pau Lopez ont déjà quitté le navire marseillais. « Le club fait beaucoup de transferts et devra se délester pas mal pour rester dans la bonne direction », explique l’UEFA. Avec tous ces départs, l’OM semble être dans les clous. l’instance dirigeante ajoute d’ailleurs « qu’aucun club français ne risque de grosses sanctions ». Mais attention.

Une écurie reste surveillée de près par l’UEFA : l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a déboursé environ 140 M€ cet été pour se renforcer et n’a, pour le moment, vendu que pour 34 M€. Une balance déficitaire qui pourrait déjà lui attirer les foudres de la DNCG puisque l’OL lui avait promis de vendre pour 100 M€ cet été. L’UEFA suit donc également ce dossier de près « en attendant les comptes de tous les clubs qui arrivent en octobre. » Mais l’inquiétude est de mise à Nyon où la baisse significative des droits TV en France n’a pas été accueillie avec joie.