Le PSG va toucher une fortune avec le transfert de Julian Draxler

La suite après cette publicité

Le mercato du PSG aura été particulier cet été. À l’inverse de toutes les fenêtres de transferts précédentes, le champion de France est parvenu à vendre. À très bien vendre même. L’apparition des clubs saoudiens sur le marché est même vue comme une bénédiction puisque Neymar a rejoint Al-Hilal contre 90 M€, et Georginio Wijnaldum a signé en faveur d’Al-Ettifaq pour 8 M€. Il y a aussi Icardi à Galatasaray (10 M€) ou encore El Chadaille Bitshiabu (15 M€) au RB Leipzig.

Une autre solution a été trouvée pour d’autres indésirables. Marco Verratti s’est officiellement engagé hier avec le club d’Al-Arabi au Qatar contre 50 M€. Si la connexion entre les deux clubs n’est pas directe, difficile de ne pas y voir les intérêts de chacun, là où l’actionnaire principal du PSG n’est autre que Qatar Sports Investments, filiale Qatar Investment Authority, le fonds d’investissement souverain de l’émirat. Certains y voient des arrangements pour contourner le fair-play financier.

À lire

Tensions entre le PSG et la Corée du Sud pour Kang-in Lee

Le PSG doit toucher plus de 20 M€ pour Draxler

Le milieu de terrain italien n’est pas le seul à filer au Qatar. Malgré les informations des derniers jours circulant à son sujet, Julian Draxler va bel et bien rejoindre le club Al-Ahli SC, basé à Doha. Tout est bouclé entre le PSG et son homologue qatari. Le milieu de terrain allemand a dit oui. Selon Sky Sport Germany, il est même attendu sur place d’ici demain ou au plus tard samedi. Il passera alors sa visite médicale avant de signer son contrat, rendant le transfert officiel.

La suite après cette publicité

Il va s’engager jusqu’en 2025 et le PSG va toucher un peu plus de 20 M€. Une somme quasi inespérée pour un joueur âgé de 29 ans, sur la pente descendante depuis plusieurs saisons maintenant, et évalué à 6 M€ sur Transfermarkt. Il avait passé l’exercice précédent du côté de Benfica et sous la forme d’un prêt mais n’a pas beaucoup joué (18 apparitions toutes compétitions confondues). Forcément, si pour Verratti, cela ne sautait pas aux yeux, la question d’un petit arrangement entre amis se pose dans le cadre du transfert de Draxler.